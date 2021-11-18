💥Налоговой отчетности на АСН не будет. Появились подробности нового режима

Похоже, бухгалтеры компаниям на новом налоговом режиме не понадобятся. Михаил Мишустин официально анонсировал запуск АСН и сообщил, что для этого Правительство уже подготовило три законопроекта.

Мы рассказывали об условиях этого нового режима здесь.

Перейти на новый режим смогут организации и ИП. Мишустин на заседании озвучил и другие критерии нового спецрежима.

В частности, компаниям на АСН не нужно будет составлять и сдавать налоговые декларации. Потому что расчет налога будет автоматическим на основании данных ККТ и движения по счетам в уполномоченном банке. Через этот банк бизнес сможет начислять зарплату сотрудникам.

набор потока на такой курс: не пропустите! Выдаем официальный документ. А для чего тогда нужны будут бухгалтеры? Похоже, время повышать квалификацию до уровня бухгалтера со знанием управленческого учета. На «Клерке» как раз стартовалне пропустите! Выдаем официальный документ.

Перейти на АСН можно будет в. Пока режим будет работать. О готовности участия в эксперименте уже сообщили Калужская область и Республика Татарстан. Продлится он около 6 лет.

Ждем, что в ближайшее время законопроекты об АСН будут внесены в Госдуму. Следите за нашими новостями.