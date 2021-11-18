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💥Налоговой отчетности на АСН не будет. Появились подробности нового режима

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Рубрика Спецрежимы
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Похоже, бухгалтеры компаниям на новом налоговом режиме не понадобятся. Михаил Мишустин официально анонсировал запуск АСН и сообщил, что для этого Правительство уже подготовило три законопроекта.

Мы рассказывали об условиях этого нового режима здесь.

Перейти на новый режим смогут организации и ИП с годовым доходом до 60 млн рублей и численностью наемных работников до 5 человек. Мишустин на заседании озвучил и другие критерии нового спецрежима.

В частности, компаниям на АСН не нужно будет составлять и сдавать налоговые декларации. Потому что расчет налога будет автоматическим на основании данных ККТ и движения по счетам в уполномоченном банке. Через этот банк бизнес сможет начислять зарплату сотрудникам.

А для чего тогда нужны будут бухгалтеры? Похоже, время повышать квалификацию до уровня бухгалтера со знанием управленческого учета. На «Клерке» как раз стартовал набор потока на такой курс: не пропустите! Выдаем официальный документ.
Перейти на АСН можно будет в личном кабинете налогоплательщика. Пока режим будет работать в экспериментальном режиме. О готовности участия в эксперименте уже сообщили Калужская область и Республика Татарстан. Продлится он около 6 лет.

Ждем, что в ближайшее время законопроекты об АСН будут внесены в Госдуму. Следите за нашими новостями.

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