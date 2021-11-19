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У налоговых консультантов появился свой профстандарт

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Рубрика Бухгалтеры
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Консультанты по налогам и сборам должны иметь высшее или среднее профессиональное образование, а также опыт работы не менее двух или пяти лет соответственно. Переобучение обязательно — раз в три года.

Профстандарт надо применять с 1 марта 2022 года.

Минтруд утвердил профстандарт налогового консультанта. Приказ уже опубликован.

Код вида профессиональной деятельности — 08.044, коды ОКЗ — 1211 (управляющий финансовой деятельностью), 2631 (экономист), 2611 (юрист).
Если компания или ИП будет оказывать услуги по налоговому консультированию, то в ЕГРЮЛ или ЕГРИП надо указать ОКВЭД — 69.20.3.

При принятии налогового консультанта в договоре можно указать следующую должность:

  • консультант по налогам и сборам или налоговый консультант;
  • экономист по налогам;
  • специалист по налоговому учету;
  • налоговый юрист;
  • юрист по налоговым вопросам.
Требования к образованию и опыту работы:

  • высшее образование и не менее двух лет опыта работы в экономической или юридической сфере;
  • среднее профессиональное образование и не менее пяти лет опыта работы в экономической или юридической сфере.
Налоговые консультанты должны проходить обязательное повышение квалификации не менее одного раза в три года.

В приказе подробно расписаны трудовые обязанности налогового консультанта, а также знания и навыки, которые у него должны быть.

Прокомментировала Елена Полагушина, налоговый консультант.

«У меня весьма неоднозначное отношение ко всякого рода профстандартам. Есть крупные компании, где да, есть требования и проводится аттестация. Но большинство компаний не придерживаются таких требований. Да и что такое повышение квалификации? Как правило, специалист, который хочет быть востребованным, постоянно занимается самообразованием».

За что посадят вашего налогового юриста? Или каких консультантов надо избегать, как огня.

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