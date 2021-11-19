У налоговых консультантов появился свой профстандарт

Консультанты по налогам и сборам должны иметь высшее или среднее профессиональное образование, а также опыт работы не менее двух или пяти лет соответственно. Переобучение обязательно — раз в три года.
Профстандарт надо применять с 1 марта 2022 года.Минтруд утвердил профстандарт налогового консультанта. Приказ уже опубликован.
Код вида профессиональной деятельности — 08.044, коды ОКЗ — 1211 (управляющий финансовой деятельностью), 2631 (экономист), 2611 (юрист).Если компания или ИП будет оказывать услуги по налоговому консультированию, то в ЕГРЮЛ или ЕГРИП надо указать ОКВЭД — 69.20.3.
При принятии налогового консультанта в договоре можно указать следующую должность:Требования к образованию и опыту работы:
- консультант по налогам и сборам или налоговый консультант;
- экономист по налогам;
- специалист по налоговому учету;
- налоговый юрист;
- юрист по налоговым вопросам.
- высшее образование и не менее двух лет опыта работы в экономической или юридической сфере;
- среднее профессиональное образование и не менее пяти лет опыта работы в экономической или юридической сфере.
Налоговые консультанты должны проходить обязательное повышение квалификации не менее одного раза в три года.В приказе подробно расписаны трудовые обязанности налогового консультанта, а также знания и навыки, которые у него должны быть.
Прокомментировала Елена Полагушина, налоговый консультант.
«У меня весьма неоднозначное отношение ко всякого рода профстандартам. Есть крупные компании, где да, есть требования и проводится аттестация. Но большинство компаний не придерживаются таких требований. Да и что такое повышение квалификации? Как правило, специалист, который хочет быть востребованным, постоянно занимается самообразованием».За что посадят вашего налогового юриста? Или каких консультантов надо избегать, как огня.