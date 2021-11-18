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Уплатили налог за другую компанию? Учесть расходы при расчете налога на прибыль нельзя

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Рубрика Налог на прибыль
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Если компания или ИП уплатили налог за другую компанию или человека, то учесть эти расходы при расчете налога на прибыль нельзя, напомнили в  Минфине.

В расходах в налоговой базе учитывают расходы, которые экономически обоснованы и документально подтверждены.

Оплата налога за другое лицо не несет для компании или ИП, оплатившего налог, экономической выгоды. И с деятельностью, направленной на получение прибыли, это никак не связано.

Такой вывод сделал Минфин в письме от 09.11.2021 № 03-03-06/1/90180.

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