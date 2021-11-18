Уплатили налог за другую компанию? Учесть расходы при расчете налога на прибыль нельзя

Если компания или ИП уплатили налог за другую компанию или человека, то учесть эти расходы при расчете налога на прибыль нельзя, напомнили в Минфине.

В расходах в налоговой базе учитывают расходы, которые экономически обоснованы и документально подтверждены.

Оплата налога за другое лицо не несет для компании или ИП, оплатившего налог, экономической выгоды. И с деятельностью, направленной на получение прибыли, это никак не связано.

Такой вывод сделал Минфин в письме от 09.11.2021 № 03-03-06/1/90180.