Что нужно знать про проводки при оплате за третье лицо

Разобраться с нюансами бухучета оплаты за третье лицо важно как самому плательщику чужого долга, так и должнику и кредитору. В каких случаях законодательство запрещает оплачивать чужие долги, а когда для этого нет препятствий? Какие счета учета в этом участвуют? Какими документами обосновать записи в бухгалтерском учете? Ответы вы найдете в материале.

Как законодательство влияет на нюансы бухгалтерского учета оплаты за третье лицо?

На порядок производимых бухгалтерских проводок при оплате за третьих лиц могут оказать влияние нормы законодательства.

Закон не запрещает компании или ИП погашать обязательства третьих лиц. Тонкости этой процедуры описаны в ст. 313 ГК РФ. Но есть ограничение для такой операции — наличие в законе или договоре между сторонами оговорки об обязательном исполнении обязательств лично участниками сделки. Если такое условие есть, дополнительные проводки в учете контрагентов не понадобятся — все перечисления в рамках договора будут происходить без участия третьих лиц.

Хотя финансово поддержать должника третьему лицу никто не запрещает. Деньги на уплату долга это лицо может перечислить, например, в рамках договора займа. В таком случае расчеты между должником и третьим лицом будут производиться в рамках договора займа с применением присущих этому виду договора бухгалтерских проводок.

Перевод денег кредитору по просьбе поставщика: пример проводок у плательщика и должника

Какими отразить проводками оплату за третье лицо? Погашение долга за третье лицо затрагивает в учете плательщика, должника и кредитора в большинстве случаев:

счета расчетов (60,62, 76 и т. д.)

счета учета расходов (44, 26, 91 и др.);

платежные счета (50, 51, 55).

Разберемся с проводками при оплате третьему лицу по просьбе поставщика на примере.

ООО «Пантера» реализовало партию товара стоимостью 350 000 руб. (себестоимость товара — 286 000 руб.) в адрес ПАО «Ягуар». При этом ООО «Пантера» задолжало ИП Завгородний П. Н. за аренду производственных помещений такую же сумму. ООО «Пантера» обратилось к руководству ПАО «Ягуар» с просьбой перечислить задолженность за поставленный товар напрямую на расчетный счет его арендодателя в счет погашения задолженности по арендной плате.

Как ООО «Пантера» отразит эту операцию в своем учете, показано на рисунке ниже (для упрощения примера считаем, что НДС в расчетах не участвует):

Такие проводки применяются при оплате за поставщика третьему лицу в учете самого поставщика. Какие при этом требуется сделать проводки у плательщика при оплате за третье лицо, смотрите ниже:

В учете кредитора проводки будут еще проще. На основании уведомления должника и выписки из банка о полученной от третьего лица сумме он закроет задолженность должника. Никакие дополнительные проводки не потребуются.

Какие документы обоснуют проводки по оплате долга третьего лица?

Оплата долга за третье лицо, как и любая хозяйственная операция, подлежит отражению в учете у всех сторон, задействованных в процедуре погашения долга. Чтобы сделанные в учете записи были обоснованы, нужны подтверждающие документы.

Возможность уплаты долга третьим лицом может быть изначально предусмотрена договором. Однако только этого недостаточно для обоснованного отражения операции в учете.

В целом, можно назвать несколько документов-оснований в такой ситуации:

1. Письмо от должника к плательщику с просьбой погасить задолженность перед кредитором по указанным реквизитам.

2. Договор — поручение на оплату.

Этот документ желательно оформить для подтверждения операции погашения долга. Обычно его требуют налоговые инспекторы при проверках. Хотя в законодательстве отсутствует требование об обязательном оформлении такого договора при оплате задолженности третьего лица.

3. Копия платежного поручения, подтверждающая произведенный платеж.

Копия платежки с отметкой банка об исполнении платежа будет служить доказательством погашения долга и подтверждать не только дату и сумму платежа, но и фактического плательщика и получателя денег. В платежном поручении должна быть правильно сформулирована назначение платежа — указано, что перечисление денег производится в счет погашения долга за другое лицо. Потребуется перечислить реквизиты должника, позволяющие без затруднений его идентифицировать (наименования, ИНН и т. д.). Иначе полученная кредитором сумма может быть отнесена к необоснованному обогащению, и ее придется вернуть.

4. Уведомление в адрес кредитора о произведенном платеже и акт сверки взаиморасчетов с ним.

Этими документами компания, долг которой оплачен третьим лицом, подтвердит обоснованность отражения в учете факта погашения кредиторской задолженности.

Какие нужно сделать в учете проводки при оплате за третьих лиц налоговых долгов, расскажем в следующем разделе.

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Налоговые платежи за третье лицо: проводки у должника

Ни один другой платеж не требует строгого выполнения платежных сроков, как группа налоговых платежей (налоги, сборы, страховые взносы). Если с контрагентом в большинстве случаев можно договориться по поводу переноса сроков или добиться рассрочки платежа, с налоговыми платежами дело обстоит намного сложнее. За просрочку налоговых платежей налогоплательщик страдает по всем направлениям:

материально — вынужден уплачивать пени и штрафы за любое опоздание с налоговыми платежами (в том числе при просрочке в 1 день);

репутационно — благодаря сервису «Прозрачный бизнес» информация о неуплаченных налогоплательщиком налогах, сборах и взносах не является закрытой. Заинтересованные лица при оценке потенциального партнера при наличии такой информации могут решить вопрос потенциального партнерства не в его пользу;

в основной хозяйственной деятельности — если компания планирует участвовать в конкурсах на получение выгодных для себя заказов. Среди обязательных критериев отбора претендентов для исполнения заказа может быть требование об отсутствии неуплаченных налогов и сборов.

В результате вопрос своевременного погашения налоговых платежей для большинства налогоплательщиков стоит всегда остро. И возможность погашения таких сумм третьими лицами приобретает особую актуальность. Тем более, что с 2017 года такая возможность напрямую предусмотрена в ст. 45 НК РФ.

В бухучете налогоплательщика, за которого перечисляются налоговые платежи, производятся следующие записи:

Проводки у плательщика при погашении чужих налоговых долгов

В предыдущем разделе мы разобрались с проводками, производимыми налогоплательщиком при погашении третьим лицом его налоговой задолженности. Какие записи нужно произвести в такой ситуации в своем бухучете плательщику?

Схема проводок в учете плательщика показана на рисунке ниже:

Существует ограничение при уплате налоговых сумм за должника — погасить налоговый долг за третье лицо можно только деньгами. Направить на эти цели собственную налоговую переплату не получится. В налоговом законодательстве такой способ погашения налоговой задолженности за третье лицо не предусмотрен (письмо Минфина России от 18.06.2018 № 03-02-07/1/41421).

А можно ли уплатить за третье лицо налоговые долги, которые возникли ранее 2017 года — момента, начиная с которого в законодательстве прописали возможность уплаты за третьих лиц налогов и страховых взносов? Налоговики не возражают и признают такие платежи легитимными.

Итоги

Факт оплаты за третье лицо проводками отражается в бухучете и у плательщика, и у кредитора, и у должника. Плательщик сначала отражает перечисление денег кредитору за должника по его просьбе, а затем проводит взаимозачет (если он сам был должен поставщику). Если изначально долга не было, закрывает возникшую задолженность при получении денег или иных активов от поставщика (должника). Должник и кредитор задействуют в этой операции учетные счета в зависимости от вида задолженности и иных нюансов учетного и законодательного характера.

Все операции на счетах бухучета должны подтверждаться документально, поэтому договоренности важно оформить письменно и сформировать полный пакет бумаг (платежные поручения, письма, договоры и т. д.).