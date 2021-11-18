Избежать выездной проверки поможет уточненка

Компания может избежать выездной проверки, если отправит уточненную декларацию. Об этом напомнила ФНС Хабаровского края.

До того, как назначить проверку, налоговики сверяются с налогоплательщиком. И при обнаружении ошибок просят прислать уточнение.

Если компания согласится с ошибкой пришлет уточненку, то налоговики не приедут с проверкой. Кроме этого, инспекция может снизить или отменить штраф.

За девять месяцев 2021 года в Хабаровском крае компании сдали 818 уточненок, что позволило избежать выездных проверок. А бюджет пополнился по уточненкам на 638,4 млн рублей, включая пени.