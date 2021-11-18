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Что поменялось в госзакупках? Расскажем на бесплатном вебинаре

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Рубрика Госзакупки
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Работа по госконтрактам даже для малого бизнеса может быть стабильным источником дохода. Закон о госзакупках (44-ФЗ) постоянно меняют, нужно держать руку на пульсе.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Обзор ключевых изменений в закупках для директора и бухгалтера». Он пройдет завтра, 19 ноября, начало в 10:00 по Мск.

Самое главное, что будем рассматривать:

  • ключевые изменения в 44-ФЗ;
  • как оценить шансы на победу в госзакупках;
  • как применять аналитику и проверять контрагентов (госконтракт не гарантирует, что ваш заказчик будет безупречен);
  • как понять, почему компания проигрывает в торгах, и оценить конкуренцию.

Спикер — Алексей Горбунов, руководитель отдела тендерного сопровождения, Тендерплан.

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