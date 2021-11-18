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Налог по АУСН будут делить пополам между федеральным и региональным бюджетом

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Рубрика УСН
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Налог по АУСН надо будет платить до 25 числа второго месяца. Эти деньги потом поделят в пропорции 1:1 между бюджетом региона и федеральным бюджетом.

В связи с введением АУСН (автоматизированной упрощенной системы налогообложения) власти определили, как будет распределяться новый налог между бюджетами.

В Госдуму внесен законопроект с поправками в Бюджетный кодекс.

Налог по АУСН, в том числе минимальный, будет делиться так:

  • 50 % — в федеральный бюджет;
  • 50 % — в региональный бюджет.

Налогоплательщики будут платить налог одной платежкой, деление между бюджетами будет происходить без их участия.

Уплата налога производится не позднее 25-го числа второго месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Перечисление налога можно поручить банку. Но об этом надо уведомить ИФНС в электронной форме через Личный кабинет или через банк.

За услугу по перечислению налога банк плату не берет.

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