Налог по АУСН будут делить пополам между федеральным и региональным бюджетом

Налог по АУСН надо будет платить до 25 числа второго месяца. Эти деньги потом поделят в пропорции 1:1 между бюджетом региона и федеральным бюджетом.
В связи с введением АУСН (автоматизированной упрощенной системы налогообложения) власти определили, как будет распределяться новый налог между бюджетами.
В Госдуму внесен законопроект с поправками в Бюджетный кодекс.
Налог по АУСН, в том числе минимальный, будет делиться так:
- 50 % — в федеральный бюджет;
- 50 % — в региональный бюджет.
Налогоплательщики будут платить налог одной платежкой, деление между бюджетами будет происходить без их участия.
Уплата налога производится не позднее 25-го числа второго месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
Перечисление налога можно поручить банку. Но об этом надо уведомить ИФНС в электронной форме через Личный кабинет или через банк.
За услугу по перечислению налога банк плату не берет.