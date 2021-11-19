Работодатели стали требовать вакцинацию в вакансиях

Каждый шестой в резюме ставит статус «готов к вакцинации» или «есть сертификат», сообщает SuperJob. И 2% работодателей указывают такое требование в вакансиях.
В исследовании участвовали 1,1 млн вакансий и 3 млн резюме, которые были размещены на сервисе по поиску работы с 16 октября по 16 ноября.
2% работодателей в вакансиях за последний месяц стали выставлять условие об обязательной вакцинации. В основном — в медицине, продажах, строительстве и образовании.
При поиске работы в SuperJob условие о вакцинации выглядит так.
Соискатели в резюме тоже стали отмечать свое согласие на вакцинацию:
- 14,8% — уже сделали прививку;
- 2,8 — готовы пройти вакцинацию.
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