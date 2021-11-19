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Работодатели стали требовать вакцинацию в вакансиях

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Рубрика Трудовые отношения
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Каждый шестой в резюме ставит статус «готов к вакцинации» или «есть сертификат», сообщает SuperJob. И 2% работодателей указывают такое требование в вакансиях.

В исследовании участвовали 1,1 млн вакансий и 3 млн резюме, которые были размещены на сервисе по поиску работы с 16 октября по 16 ноября.

2% работодателей в вакансиях за последний месяц стали выставлять условие об обязательной вакцинации. В основном — в медицине, продажах, строительстве и образовании.

При поиске работы в SuperJob условие о вакцинации выглядит так.

фупуец

Соискатели в резюме тоже стали отмечать свое согласие на вакцинацию:

  • 14,8% — уже сделали прививку;
  • 2,8 — готовы пройти вакцинацию.

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