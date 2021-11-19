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В 2022 году предельный доход по УСН вырастет со 150 млн до 164,4 млн рублей

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Рубрика УСН
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Утвердили коэффициенты-дефляторы на 2022 год.

Опубликован приказ Минэкономразвития № 654 от 28.10.2021.

Коэффициенты следующие:

  • для НДФЛ — 1,98;
  • для НДД — 1,060;
  • для УСН — 1,096;
  • для торгового сбора — 1,508.

По упрощенке проиндексированы три лимита доходов — обычный (150 млн рублей), повышенный, для переходного периода (200 млн. рублей), для перехода на УСН (112,5 млн рублей).

Таким образом в 2022 году предел доходов для применения УСН составит:

  • 164,4 млн рублей — для стандартных ставок УСН;
  • 219,2 млн рублей — для повышенных ставок УСН;
  • 123,3 млн рублей — для перехода на УСН с 2023 года.

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