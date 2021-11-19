В 2022 году предельный доход по УСН вырастет со 150 млн до 164,4 млн рублей

Утвердили коэффициенты-дефляторы на 2022 год.
Опубликован приказ Минэкономразвития № 654 от 28.10.2021.
Коэффициенты следующие:
- для НДФЛ — 1,98;
- для НДД — 1,060;
- для УСН — 1,096;
- для торгового сбора — 1,508.
По упрощенке проиндексированы три лимита доходов — обычный (150 млн рублей), повышенный, для переходного периода (200 млн. рублей), для перехода на УСН (112,5 млн рублей).
Таким образом в 2022 году предел доходов для применения УСН составит:
- 164,4 млн рублей — для стандартных ставок УСН;
- 219,2 млн рублей — для повышенных ставок УСН;
- 123,3 млн рублей — для перехода на УСН с 2023 года.