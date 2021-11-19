Бизнес на АУСН будет ежемесячно платить в ФСС 170 рублей

Фирмы и ИП на АУСН освобождаются от страховых взносов на ОПС, ОМС и ОСС. Но взносы по страхованию от травматизма придется платить. Правда, высчитывать ничего не надо. Тариф фиксированный — 2 040 рублей в год.

Ежемесячно до 15 числа надо платить в ФСС 1/12 этой суммы, то есть 170 рублей.

Фиксированный тариф ежегодно будет индексироваться. Он не зависит от количества работников. Фирма с 5 сотрудниками и ИП с одним работником будут платить одинаково.

Что касается отчетности по форме 4-ФСС, то сдавать ее не надо.

Регистрация ИП-работодателей будет проходить без заявлений, автоматически на основании: сведений из ФНС о применении предпринимателем АУСН;

сведений из ПФР о наличии работников.

Также автоматически ФСС снимет с учета, как только придет информация из ПФР об увольнении последнего работника.

Выездных проверок от ФСС у плательщиков АУСН не будет.

Все эти нормы содержатся в законопроекте, который внесен в Госдуму.