⚡ По поручению Путина МРОТ на 2022 год повысят еще на 273 рубля

МРОТ на 2022 год собирались установить в размере 13 617 рублей, что на 6,4 % больше, чем в 2021 году. Но Владимир Путин поручил провести индексацию на 8,6 %. Таким образом, МРОТ будет 13 890 рублей.

Это на 273 рубля больше, чем планировалось.

«Прошу Администрацию Президента подготовить поправки о повышенной индексации в 2022 году прожиточного минимума и МРОТ. В ближайшие дни внесу их в Госдуму и прошу депутатов поддержать их в ходе второго чтения законопроекта о федеральном бюджете», — сказал Владимир Путин на совещании по социальным вопросам.

В итоге повышение МРОТ-2022 по сравнению с МРОТ-2021 составит 1 098 рублей.