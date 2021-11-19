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⚡ По поручению Путина МРОТ на 2022 год повысят еще на 273 рубля

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Рубрика Зарплата
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МРОТ на 2022 год собирались установить в размере 13 617 рублей, что на 6,4 % больше, чем в 2021 году. Но Владимир Путин поручил провести индексацию на 8,6 %. Таким образом, МРОТ будет 13 890 рублей.

Это на 273 рубля больше, чем планировалось.

«Прошу Администрацию Президента подготовить поправки о повышенной индексации в 2022 году прожиточного минимума и МРОТ. В ближайшие дни внесу их в Госдуму и прошу депутатов поддержать их в ходе второго чтения законопроекта о федеральном бюджете», — сказал Владимир Путин на совещании по социальным вопросам.

В итоге повышение МРОТ-2022 по сравнению с МРОТ-2021 составит 1 098 рублей.

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