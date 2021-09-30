МРОТ на 2022 год скоро примут

Утверждение величины МРОТ вышло на финишную прямую. Законопроект внесен в Госдуму на рассмотрение.
МРОТ на 2022 год предлагают установить в размере 13 617 рублей. Что на 6,4% больше, чем в 2021 году (12 792 рубля).
Напоминаем, что с 2021 года МРОТ на следующий год устанавливается исходя из величины медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом, за предыдущий год в соотношении 42%.
Ранее на Клерке» писали, что Минтруд предложил установить МРОТ на 2022 год в размере 13 617 рублей, а профсоюзы поддержали эту идею.
Посмотреть статус рассмотрения или подписания законопроекта можно тут.