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МРОТ на 2022 год скоро примут

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Рубрика Зарплата
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Утверждение величины МРОТ вышло на финишную прямую. Законопроект внесен в Госдуму на рассмотрение.

МРОТ на 2022 год предлагают установить в размере 13 617 рублей. Что на 6,4% больше, чем в 2021 году (12 792 рубля).

Напоминаем, что с 2021 года МРОТ на следующий год устанавливается исходя из величины медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом, за предыдущий год в соотношении 42%.

Ранее на Клерке» писали, что Минтруд предложил установить МРОТ на 2022 год в размере 13 617 рублей, а профсоюзы поддержали эту идею.

Посмотреть статус рассмотрения или подписания законопроекта можно тут.

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