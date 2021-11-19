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Мошенники стали реже звонить клиентам банков из колоний и тюрем. Теперь они звонят из ближнего зарубежья

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Рубрика Банки
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Доля звонков из мест лишения свободы два года назад была 40%, столько же — из-за рубежа. Сейчас из-за границы прилетает около 70% звонков.

Об этом рассказал зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов в интервью «Известиям».

Он рассказал, что сейчас в банке фиксируют на 30% меньше обращений клиентов по поводу звонков мошенников. Хотя эксперты сообщают, что на клиентов других банков количество атак выросло в полтора раза.

На вопрос корреспондента, откуда чаще звонят мошенники, банкир ответил, что из мест лишения свободы звонков стало меньше.

«Еще два года назад 40% мошеннических звонков россиянам действительно осуществлялись из мест лишения свободы на территории РФ, еще 40% — из-за рубежа и оставшиеся 20% — из российских городов».

Сейчас, по его словам, доля мошеннических звонков из-за рубежа достигла 70%.

Еще он рассказал о современной схеме, по которой работают мошенники. Они представляются сотрудниками силовых структур, сообщают, что некто хочет украсть со счета жертвы деньги, и предлагают их перевести на «безопасный счет». Как вариант — предлагают продать квартиру и перевести деньги «следователю» для ловли мошенника «на живца».

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