Для матерей-одиночек и беременных отменят правило нулевого дохода для детских пособий

Сейчас государство платит детское пособие тем семьям, у которых есть доход, но он низкий. А вот тем, кто вообще не работает, пособие не положено. То есть действует правило нулевого дохода. Это правило отменят для одиноких родителей, многодетных, беременных.

Размер детского пособия будет пересчитываться без подачи заявления. А беременной неработающей женщине на сроке более 12 недель не смогут отказать в такой выплате. Эти и другие нововведение указаны в проекте приказа Минтруда.

Основные нововведения в отношении пособия на детей от 3 до 7 лет включительно: Соцзащита будет автоматически производить перерасчет размера пособия исходя их размера ПМ на ребенка с 1 января каждого года. То есть подавать заявление больше не надо будет. Из-за отсутствия дохода беременной женщине на сроке более 12 недель не смогут отказать в назначении пособия. Отказать в назначении выплаты из-за отсутствия доходов не могут также, если заявитель-женщина или члены ее семьи были беременны. Срок беременности в периоде, по которому смотрится доход, шесть месяцев или более. Единственные родители и один родитель многодетной семьи имеют право не работать. То есть к ним не будет применяться правило «нулевого» дохода. Выплата пособия будет прекращена автоматически, если заявитель расторг брак с супругом. Но при условии, что ребенок будет жить с супругом, а не с заявителем.

Минтруд планирует расширить перечень доходов, которые не будут учитываться при расчете пособия на детей от 3 до 7 лет. Например, в расчете не будут участвовать выплаты денег из федерального или регионального материнского капитала, полученные налоговые вычеты и субсидии на покупку недвижимости или автомобиля от властей.