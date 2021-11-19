В России 3,5 млн бухгалтеров, и все на «Клерке»

Сравнили общую статистику занятых в профессии и количество наших пользователей и поняли — все бухгалтеры России у нас на портале.

За 30 дней наш портал посещает около 6 млн уникальных пользователей (по данным Яндекс.Метрики).

А если проанализировать статистику Росстата и общее количество работающих в стране, бухгалтеров получается 3,5 млн.

В этом году «Клерку» 20 лет: приятно, что все бухгалтеры России нам доверяют.

И интересно понять, кто еще ходит на «Клерк», кроме бухгалтеров: ИП, директора, кадровики? Голосуйте в нашем опросе и отписывайтесь в комментах о своих профессиях, давайте устроим перекличку:)