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В России 3,5 млн бухгалтеров, и все на «Клерке»

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Бухгалтеры
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Сравнили общую статистику занятых в профессии и количество наших пользователей и поняли — все бухгалтеры России у нас на портале.

За 30 дней наш портал посещает около 6 млн уникальных пользователей (по данным Яндекс.Метрики).

А если проанализировать статистику Росстата и общее количество работающих в стране, бухгалтеров получается 3,5 млн. 

В этом году «Клерку» 20 лет: приятно, что все бухгалтеры России нам доверяют.

И интересно понять, кто еще ходит на «Клерк», кроме бухгалтеров: ИП, директора, кадровики? Голосуйте в нашем опросе и отписывайтесь в комментах о своих профессиях, давайте устроим перекличку:)

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