Сначала аванс, потом реализация: как формировать чеки ККТ

При отгрузке после предоплаты надо формировать два чека ККТ, но можно и один, если покупатель не против, что вы считаете аванс реализацией.

Такое разъяснение дает ФНС в письме № АБ-3-20/7479@ от 15.11.2021.

Когда идет предоплата и конечный расчет с учетом ранее полученной предоплаты, необходимо сформировать два кассовых чека.

Первый чек Второй чек Когда формировать в момент получения денег в качестве аванса за товар при передаче товара Признак способа расчета предоплата 100 % или предоплата полный расчет Сумма сумма аванса общая сумма расчета с учетом ранее внесенной предоплаты

Если какие-то случаи расчетов не описаны в 54-ФЗ, следует придерживаться правил отражения операций в регистрах бухучета, сообщают налоговики.

Если при расчетах за товары в интернете сумма расчета сразу учитывается предпринимателем как реализация, то с согласия покупателя допускается формирование одного кассового чека.

Признаком способа расчета в этом случае будет

Формирования еще один чек момент отгрузки товаров не нужно.

То есть если оплату покупателя, которая фактически является авансом, вы проводите сразу как реализацию, будет так: