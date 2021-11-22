Сначала аванс, потом реализация: как формировать чеки ККТ

При отгрузке после предоплаты надо формировать два чека ККТ, но можно и один, если покупатель не против, что вы считаете аванс реализацией.
Такое разъяснение дает ФНС в письме № АБ-3-20/7479@ от 15.11.2021.
Когда идет предоплата и конечный расчет с учетом ранее полученной предоплаты, необходимо сформировать два кассовых чека.
Если какие-то случаи расчетов не описаны в 54-ФЗ, следует придерживаться правил отражения операций в регистрах бухучета, сообщают налоговики.
|Первый чек
|Второй чек
|Когда формировать
|в момент получения денег в качестве аванса за товар
|при передаче товара
|Признак способа расчета
|
предоплата 100 %
или
предоплата
|полный расчет
|Сумма
|сумма аванса
|общая сумма расчета с учетом ранее внесенной предоплаты
Если при расчетах за товары в интернете сумма расчета сразу учитывается предпринимателем как реализация, то с согласия покупателя допускается формирование одного кассового чека.Признаком способа расчета в этом случае будет «полный расчет».
Формирования еще один чек момент отгрузки товаров не нужно.
То есть если оплату покупателя, которая фактически является авансом, вы проводите сразу как реализацию, будет так:
|Первый чек
|Второй чек
|Когда формировать
|в момент получения денег в качестве аванса за товар
нет
|Признак способа расчета
|полный расчет
|Сумма
|сумма аванса