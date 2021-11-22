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Сначала аванс, потом реализация: как формировать чеки ККТ

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Рубрика Онлайн-кассы
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При отгрузке после предоплаты надо формировать два чека ККТ, но можно и один, если покупатель не против, что вы считаете аванс реализацией.

Такое разъяснение дает ФНС в письме № АБ-3-20/7479@ от 15.11.2021.

Когда идет предоплата и конечный расчет с учетом ранее полученной предоплаты, необходимо сформировать два кассовых чека.

 

 Первый чек

 Второй чек

Когда формировать

 в момент получения денег в качестве аванса за товар

 при передаче товара

Признак способа расчета

 предоплата 100 %

или

предоплата

 полный расчет

Сумма

 сумма аванса

 общая сумма расчета с учетом ранее внесенной предоплаты

Если какие-то случаи расчетов не описаны в 54-ФЗ, следует придерживаться правил отражения операций в регистрах бухучета, сообщают налоговики.

Если при расчетах за товары в интернете сумма расчета сразу учитывается предпринимателем как реализация, то с согласия покупателя допускается формирование одного кассового чека.

Признаком способа расчета в этом случае будет «полный расчет».

Формирования еще один чек момент отгрузки товаров не нужно.

То есть если оплату покупателя, которая фактически является авансом, вы проводите сразу как реализацию, будет так:

 

 Первый чек

 Второй чек

Когда формировать

 в момент получения денег в качестве аванса за товар

нет

Признак способа расчета

 полный расчет

Сумма

 сумма аванса

 

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