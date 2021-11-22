Меняется форма декларации по НДС

С отчета за 1 квартал 2022 года декларацию по НДС надо сдавать по новой форме.
Опубликован проект приказа ФНС.
Меняются:
- штрих-коды страниц;
- раздел 1;
- порядок заполнения;
- коды операций;
- электронный формат.
Причины поправок — изменения в НК:
- освобождение от НДС отдельных операций;
- появление обязанности налогового агента при покупках у иностранных фирм, когда место реализации — РФ;
- заявительный порядок возмещения НДС фирмами, которые производят вакцину от ковида.
Появится новый код операции для общепита — 1011214 (по пп. 38 п. 3 ст. 149 НК).
В раздел 1 добавят новые строки.