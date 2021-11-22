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Меняется форма декларации по НДС

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Рубрика Декларация по НДС
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С отчета за 1 квартал 2022 года декларацию по НДС надо сдавать по новой форме.

Опубликован проект приказа ФНС.

Меняются:

  • штрих-коды страниц;
  • раздел 1;
  • порядок заполнения;
  • коды операций;
  • электронный формат.

Причины поправок — изменения в НК:

  • освобождение от НДС отдельных операций;
  • появление обязанности налогового агента при покупках у иностранных фирм, когда место реализации — РФ;
  • заявительный порядок возмещения НДС фирмами, которые производят вакцину от ковида.

Появится новый код операции для общепита — 1011214 (по пп. 38 п. 3 ст. 149 НК).

В раздел 1 добавят новые строки.

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