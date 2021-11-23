Данные о кассире не заполняются в кассовом чеке, если оплата идет через сайт

Расчеты с покупателями в интернете могут проходить с помощью автоматического устройства без участия кассира.

В письме № АБ-4-20/15969@ от 16.11.2021 ФНС пояснила, что можно считать автоматическим устройством.

Это совокупность технических и программных средств, с помощью которых расчет на ККТ происходит без участия сотрудника компании.

Например, это:

сайт продавца;

программа, которая отправляет данные о расчете в ККТ в автоматическом режиме;

компьютерные системы и сети, на которых работает данное ПО.

Совокупности этих программных средств присваивается заводской номер автоматического устройства. Он будет указан на кассовом чеке в реквизите «номер автомата» (тег 1036).

Если такой тег заполнен, то можно не полнять реквизит «кассир» (тег 1021).

Но если ККТ применяется только для расчетов с использованием электронных средств платежа в интернете, то необходимо заполнять реквизит «признак ККТ для расчетов только в Интернет».

Такие разъяснения дает ФНС в письме № АБ-4-20/15969@ от 16.11.2021.