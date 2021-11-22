Стала известная предельная база по взносам на 2022 год

В следующем году предельная база по взносам будет выше, а будущая пенсия из-за этого – ниже.
Опубликовано постановление Правительства от 16.11.2021 № 1951.
Предельная база для начисления взносов в 2022 году составит:
- по взносам на ОСС — 1 032 000 руб.;
- по взносам на ОПС — 1 565 000 руб.
Рост базы по взносам на ОПС влияет на количество пенсионных баллов, которые ПФР считает, отталкиваясь от вашей зарплаты и предельной базы.
Причем зарплата находится в числителе форумы, а предельная база – в знаменателе. А значит, чем она больше, тем меньше баллов.
Чтобы баллы-2022 не снизились по сравнению с теми, что вам начислят в 2021 году, ваша зарплата должна вырасти такими же темпами, как растет предельная база.
В 2022 году рост предельной базы составил 6,83 %.
Вот как росла предельная база за последние 5 лет:
Год
Средняя зарплата
Повышающий к-т
Предельная база
Прирост базы, %
2018
45 522
2,0
1 021 000
2019
46 432
2,1
1 150 000
12,6 %
2020
48 942
2,2
1 292 000
12,3 %
2021
53 096
2,3
1 465 000
13,4 %
2022
59 976
-
1 565 000
6,8 %
Растет ли ваша зарплата такими же темпами?