Стала известная предельная база по взносам на 2022 год

В следующем году предельная база по взносам будет выше, а будущая пенсия из-за этого – ниже.

Опубликовано постановление Правительства от 16.11.2021 № 1951.

Предельная база для начисления взносов в 2022 году составит: по взносам на ОСС — 1 032 000 руб. ;

; по взносам на ОПС — 1 565 000 руб.

Рост базы по взносам на ОПС влияет на количество пенсионных баллов, которые ПФР считает, отталкиваясь от вашей зарплаты и предельной базы.

Причем зарплата находится в числителе форумы, а предельная база – в знаменателе. А значит, чем она больше, тем меньше баллов.

Чтобы баллы-2022 не снизились по сравнению с теми, что вам начислят в 2021 году, ваша зарплата должна вырасти такими же темпами, как растет предельная база.

В 2022 году рост предельной базы составил 6,83 %.

Вот как росла предельная база за последние 5 лет:

Год Средняя зарплата Повышающий к-т Предельная база Прирост базы, % 2018 45 522 2,0 1 021 000 2019 46 432 2,1 1 150 000 12,6 % 2020 48 942 2,2 1 292 000 12,3 % 2021 53 096 2,3 1 465 000 13,4 % 2022 59 976 - 1 565 000 6,8 %

Растет ли ваша зарплата такими же темпами?