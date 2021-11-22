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Стала известная предельная база по взносам на 2022 год

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Рубрика Страховые взносы
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В следующем году предельная база по взносам будет выше, а будущая пенсия из-за этого – ниже.

Опубликовано постановление Правительства от 16.11.2021 № 1951.

Предельная база для начисления взносов в 2022 году составит:

  • по взносам на ОСС — 1 032 000 руб.;
  • по взносам на ОПС — 1 565 000 руб.

Рост базы по взносам на ОПС влияет на количество пенсионных баллов, которые ПФР считает, отталкиваясь от вашей зарплаты и предельной базы.

Причем зарплата находится в числителе форумы, а предельная база – в знаменателе. А значит, чем она больше, тем меньше баллов.

Чтобы баллы-2022 не снизились по сравнению с теми, что вам начислят в 2021 году, ваша зарплата должна вырасти такими же темпами, как растет предельная база.

В 2022 году рост предельной базы составил 6,83 %.

Вот как росла предельная база за последние 5 лет:

Год

Средняя зарплата

Повышающий к-т

Предельная база

Прирост базы, %

2018

45 522

2,0

1 021 000

 

2019

46 432

2,1

1 150 000

12,6 %

2020

48 942

2,2

1 292 000

12,3 %

2021

53 096

2,3

1 465 000

13,4 %

2022

59 976

-

1 565 000

6,8 %

Растет ли ваша зарплата такими же темпами?

Почему ваша будущая пенсия будет меньше: примеры расчета

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