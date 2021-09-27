Почему ваша будущая пенсия будет меньше: примеры расчета

В 2022 году предельная база по взносам на ОПС вырастет, что вполне ожидаемо. Как этот рост повлияет на ваши пенсионные права? Разберемся в этой статье.

Что случилось

Минфин опубликовал проект будущего Постановления Правительства по утверждению предельной величины базы для исчисления страховых взносов на 2021 год.

На 2022 года предельная база установлена:

по взносам на ОСС — 1 032 000 рублей ;

; по взносам на ОПС — 1 565 000 рублей.

Сейчас будет интересна база по ОПС, так как именно она влияет на размер вашей будущей пенсии.

Как власти высчитали эту сумму? Почему именно 1,565 млн. рублей? Объясним.

До 2022 года предельная база по взносам на ОПС считалась с учетом размера средней зарплаты в РФ, увеличенного в 12 раз, и применяемого повышающего коэффициента.

Коэффициент установлен пунктом 5 статьи 421 НК и, например, на 2021 год составлял 2,3.

Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника берется из разработанных Минэкономразвития параметров прогноза социально — экономического развития. В 2021 году она была 53 096 рубля.

Так, в 2021 году расчет был следующий: 53 096×12×2,3 = 1 465 449,60 рублей, с учетом округления — 1 465 000 рублей.

Но с 2022 года правила другие и они также прописаны в п.5 ст. 421 НК.

Там сказано, что установленная предельная величина базы для взносов на ОПС с 2022 года подлежит ежегодной индексации с учетом роста средней зарплаты в РФ.

По прогнозам, средняя зарплата в 2022 году составит 59 976 рублей, а фактически показатель в 2021 году — 56 126 руб.

1 465 000×59 976 / 56 126 = 1 565 000 руб. (с учетом округления)

Обобщим в таблице все эти данные за последние 5 лет:

Год Средняя зарплата Повышающий к-т Предельная база Прирост базы, % 2018 45 522 2,0 1 021 000 2019 46 432 2,1 1 150 000 12,6 % 2020 48 942 2,2 1 292 000 12,3 % 2021 53 096 2,3 1 465 000 13,4 % 2022 59 976 - 1 565 000 6,8 %

Формула балла

Предельная величина взносов, устанавливаемая на каждый год, оказывает большое влияние на количество заработанных вами баллов, учитываемых при расчете пенсии.

В формуле расчета балла этот показатель находится в знаменателе, соответственно, чем больше база, тем меньше баллов вы заработаете. А чем меньше баллов, тем меньше пенсия.

То есть ежегодное увеличение предельной базы ведет к ежегодному уменьшению количества заработанных баллов при прочих равных условиях.

Упрощенная формула расчета балла такова: ИПК = Б / Б макс * 10

ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент (балл);

Б — база (ваша зарплата, на которую начисляются взносы);

Б макс — предельная база.

При этом есть ограничение по количеству баллов, которые вам начислит ПФР.

Год Максимальное количество баллов 2018 8,7 2019 9,13 2020 9,57 2021 и далее 10

А теперь давайте сделаем расчеты. Посчитаем, сколько баллов можно заработать в 2018 — 2021 годах в разных ситуациях.

Пример № 1. МРОТ

Ситуация, когда сотрудники получают официальную зарплату в размере, равном МРОТ, отнюдь не редкость.

Недавно премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что людей, получающих МРОТ — 3 миллиона.

Размер МРОТ на 2022 год пока окончательно не установлен. Однако цифра уже озвучена — 13 617 руб.

Посчитаем количество баллов, которые вам начислит ПФР за 2022 год, при заработке, равном МРОТ: (13 617* 12 / 1 565 000 * 16%) * 10 = 1,044

А теперь посчитаем, сколько баллов вам дадут в 2021 году при зарплате, которая равна МРОТ:

(12 792 * 12 / 1 465 000) * 10 = 1,048

Год МРОТ Предельная база Кол-во баллов 2018 11 163 1 021 000 1,312 2019 11 280 1 150 000 1,177 2020 12 130 1 292 000 1,127 2021 12 792 1 465 000 1,048 2022 13 617 1 565 000 1,044

Вывод: вы все также работаете за МРОТ, а баллов зарабатываете с каждым годом все меньше.

Зарплата даже слегка растет из года в год, а баллы все равно уменьшаются.

Почему так происходит? Потому что темп роста предельной базы превышает темп роста МРОТ. В этом году ситуация не столь острая, как в прошлые годы, потому что впервые за несколько лет тем прироста предельной базы снизился. В 2022 году она вырастет всего на 6,9 %, тогда как ранее росла на 12 — 13 %.

Пример № 2. Стабильная зарплата

Допустим, вы ежемесячно зарабатываете 25 000 рублей, и оклад не меняется годами, потому что у работодателя нет возможности повышать его.

Посчитаем количество баллов, которые вам начислит ПФР за 2022 год, при заработке, равном 25 тыс. рублей: (25 000 * 12 / 1 565 000) * 10 = 1,917

А теперь посчитаем, сколько баллов вам дадут в 2021 году при зарплате в 25 тыс. рублей:

(25 000 * 12 / 1 465 000) * 10 = 2,048

Год Зарплата Предельная база Кол-во баллов 2018 25 000 1 021 000 2,938 2019 25 000 1 150 000 2,609 2020 25 000 1 292 000 2,322 2021 25 000 1 465 000 2,048 2022 25 000 1 565 000 1,917

Вывод: при неизменном заработке количество баллов снижается.

Чтобы ежегодно если не наращивать количество баллов, то хотя бы сохранить их на прежнем уровне, зарплата должна повышаться на тот же процент, на какой повышается предельная база.

Пример № 3. Большая зарплата

А теперь рассмотрим другую ситуацию. Допустим, ваша зарплата немаленькая и ежегодно индексируется. В 2018 году ваш оклад был 100 тыс. рублей, в 2019 его повысили до 120 тысяч, а в 2020 году подняли до 145 тыс. рублей, в 2021 году — до 175 тыс. рублей, а в 2022 году повысят до 210 тыс.

Посчитаем количество баллов, которые вам начислит ПФР за 2022 год: (210 000 * 12 (но не более 1 565 000) / 1 565 000) * 10 = 10.

Посчитаем, сколько баллов вам дадут в 2021 году:

(175 000 * 12 (но не более 1 465 000) / 1 465 000) * 10 = 10.

Год Зарплата Предельная база Кол-во баллов 2018 100 000 1 021 000 8,7 2019 120 000 1 150 000 9,13 2020 145 000 1 292 000 9,57 2021 175 000 1 465 000 10 2022 210 000 1 565 000 10

Вывод: зарплата увеличивается на 20 % в год, но баллы не растут, потому что взносы (по индивидуальной части тарифа) начисляются только до предельной базы. Вы постоянно упираетесь в потолок.

При большой зарплате вы будете ежегодно зарабатывать 10 пенсионных баллов.