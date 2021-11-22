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Налоговики хотят создать единый налоговый счет, чтобы не было путаниц с КБК и ОКТМО

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Для упрощения диалога службы с бизнесом, хотят создать единый налоговый счет, где платежи по назначению разнесет сама ФНС, рассказал в интервью Даниил Егоров.

На вопрос корреспондента о новых проектах ФНС по упрощению взаимодействия с бизнесом Егоров рассказал о проблеме, что бизнесу приходится по каждому налогу заполнять свою платежку, везде свои КБК, ОКТМО.

«Сегодня мы наших налогоплательщиков сделали в некотором смысле заложниками бюджетной системы, когда они вынуждены все свои платежи государству разбивать по видам муниципальных образований, по бюджетной классификации — вариаций, по которым нужно заполнять платежное поручение, больше, чем можно себе представить».

Он рассказал о проекте единого налогового счета — налогоплательщики платят налоги на один счет, а государство само разносит платежи по назначению.

«Наше предложение заключается в том, что мы от взаимодействия с плательщиком, у которого, условно, больше 40 лицевых счетов, переходим к взаимодействию через один лицевой счет. Все остальное становится отдельными субсчетами. Это значит, что я должен буду расплачиваться через один счет, а государство само руками налоговой службы распределит все эти платежи между бюджетами».

По материалам «РБК».

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