Налогов стали собирать больше вместе с восстановлением экономики, считает Егоров

Налоговики собрали 23 трлн рублей за 9 месяцев этого года, а всего планируют 29 трлн. Существенный рост — за счет восстановительного роста экономики, считает глава ФНС.

Корреспондент задал ему вопрос, какое поступление налогов в бюджет ожидает служба в этом году и за счет чего.

Егоров ответил, что благодаря росту экономики растут и налоговые поступления.

«У нас существенный рост налоговых поступлений в основном за счет восстановительного роста экономики. Часть может быть отнесена к изменению налогового законодательства и, естественно, к налоговому администрированию».

И рассказал об итогах по 9 месяцам 2021 года — собрали 23 трлн рублей, а в целом за год планируют 28 трлн. Это на 7 трлн больше, чем в прошлом году.

По материалам «РБК».