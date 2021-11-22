Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Налогов стали собирать больше вместе с восстановлением экономики, считает Егоров

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Налоги, взносы, пошлины
Версия для печати

Налоговики собрали 23 трлн рублей за 9 месяцев этого года, а всего планируют 29 трлн. Существенный рост — за счет восстановительного роста экономики, считает глава ФНС.

Корреспондент задал ему вопрос, какое поступление налогов в бюджет ожидает служба в этом году и за счет чего.

Егоров ответил, что благодаря росту экономики растут и налоговые поступления.

«У нас существенный рост налоговых поступлений в основном за счет восстановительного роста экономики. Часть может быть отнесена к изменению налогового законодательства и, естественно, к налоговому администрированию».

И рассказал об итогах по 9 месяцам 2021 года — собрали 23 трлн рублей, а в целом за год планируют 28 трлн. Это на 7 трлн больше, чем в прошлом году.

По материалам «РБК».

Подборка полезных мероприятий

Разместить