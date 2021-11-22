НДФЛ с подарков работникам до 10 тыс. рублей хотят отменить

Предлагают увеличить необлагаемый доход при подарках и других выплатах до 10 тыс. рублей. Сейчас он равен 4 тыс. рублей. Законопроект скоро внесут в Госдуму.

Изменения планируют внести в ст. 217 НК.

Если нововведения примет, то НДФЛ с суммы до 10 тыс. рублей не будет удерживаться с: матпомощи работодателей своим сотрудникам;

стоимости подарков;

компенсации или оплаты лекарств;

финпомощи студентам от образовательных учреждений или инвалидам от общественных компаний.

Эти нововведения готовы поддержать во многих партиях. А в КПРФ предлагают даже увеличить необлагаемый минимум:

«Увеличение всего до 10 тыс. рублей очень маленькое. На мой взгляд, тут должен быть системный подход. Нужно одновременно установить минимальную границу в 25 тыс. рублей для МРОТа, минимальной пенсии и необлагаемого дохода НДФЛ», — сказал депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов.

Материал по «Известиям».