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НДФЛ с подарков работникам до 10 тыс. рублей хотят отменить

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Рубрика НДФЛ
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Предлагают увеличить необлагаемый доход при подарках и других выплатах до 10 тыс. рублей. Сейчас он равен 4 тыс. рублей. Законопроект скоро внесут в Госдуму.

Изменения планируют внести в ст. 217 НК.

Если нововведения примет, то НДФЛ с суммы до 10 тыс. рублей не будет удерживаться с:

  • матпомощи работодателей своим сотрудникам;
  • стоимости подарков;
  • компенсации или оплаты лекарств;
  • финпомощи студентам от образовательных учреждений или инвалидам от общественных компаний.

Эти нововведения готовы поддержать во многих партиях. А в КПРФ предлагают даже увеличить необлагаемый минимум:

«Увеличение всего до 10 тыс. рублей очень маленькое. На мой взгляд, тут должен быть системный подход. Нужно одновременно установить минимальную границу в 25 тыс. рублей для МРОТа, минимальной пенсии и необлагаемого дохода НДФЛ», — сказал депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов.

Материал по «Известиям».

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