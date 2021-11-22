Налоговики пока не будут трясти за мелкие переводы с карты на карту

Налоговики отслеживают переводы с карты на карту между «физиками», но стараются действовать там аккуратно, чтобы не превращать контроль в набеги на деловую активность, сообщил Даниил Егоров.

Журналист задал Егорову вопрос, оценивает ли служба серые переводы с карты на карту, когда люди оплачивают покупки у небольших продавцов, или оплачивают мелкие бытовые услуги (аренда, клининг). И тревожат ли ФНС такие платежи.

Егоров ответил, что такие платежи находятся в зоне их внимания, но они действуют там аккуратно, поскольку это альтернатива расчетам наличкой.

«Если выбирать между наличными и безналичными расчетами, то, конечно, на государственном уровне интереснее именно такая система расчетов [безналичных]. Поэтому, когда мы говорим о налоговом контроле в этой сфере, он должен быть достаточно аккуратен, чтобы это не превращалось в набеги на бытовую деловую активность».

Цитата по «РБК».