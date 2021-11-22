С 2022 года соцвычет по НДФЛ через работодателя будут получать быстрее

Правила получения социального налогового вычета по НДФЛ сделали идентичными правилам для имущественного вычета. Это хорошее нововведение для людей.

Сейчас социальный налоговый вычет на работе можно получить только с месяца обращения за ним.

Пример для 2021 года Вы в октябре 2021 года принесли в бухгалтерию уведомление на вычет в размере 100 000 рублей, потраченных на лечение зубов. Вам должны вернуть НДФЛ в сумме 13 000 рублей. Ваша зарплата — 20 000 рублей. Бухгалтер даст вам вычет только с октября по декабрь. То есть вы используете 60 000 руб. вычета, вернете НДФЛ в сумме 7 800 рублей. За остальным вычетом надо будет обращаться в ИФНС, сдавать декларацию 3-НДФЛ.

В 2022 году ситуация изменится.

Вычет будут давать с начала года, даже если обратиться за ним в середине года.

Налог, удержанный до того, как поступило уведомление, работодатель вернет по заявлению.

Аналогичный порядок сейчас применяется для имущественного вычета. Пример для 2022 года ИФНС в октябре 2022 года направила в бухгалтерию уведомление на ваш вычет в размере 100 000 рублей, потраченных на лечение зубов. Вам должны вернуть НДФЛ в сумме 13 000 рублей. Ваша зарплата — 20 000 рублей. Бухгалтер даст вам весь вычет сразу. То есть вы используете все 100 000 руб. вычета, вернете НДФЛ в сумме 13 000 рублей. Но так как НДФЛ уже был удержан ранее, придется написать заявление на возврат.

Напомним, схема получения вычета через работодателя изменится. Работник больше не будет забирать из ИФНС бумажное уведомление и нести его бухгалтеру. Налоговики будут сами направлять этот бланк работодателю.

Подробнее об этом мы писали тут.