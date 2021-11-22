Станет меньше проблем у новых ИП. В ЛК добавили функцию выбора спецрежима при регистрации

В личный кабинет налогоплательщика добавлена новая функция — «Подать заявление о переходе на спецрежим». Но функция доступна только через телефон.

Раньше регистрация ИП происходила отдельно от выбора спецрежима. Для этого надо было в течение 30 дней после регистрации подать заявление о переходе на спецрежим.

Для регистрации ИП и подачи заявления надо скачать приложение на телефон. И внизу нажимаем — «Зарегистрировать ИП».

Далее надо сфотографировать первый разворот паспорта с фото и себя.

После этого заполняется заявление на регистрацию ИП и о переходе на спецрежим.

Документы по регистрации придут на электронную почту. Одновременно с документами о госрегистрацию предоставляют и доступ к ЛК ИП.