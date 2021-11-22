Пять бухгалтеров из казенного учреждения украли 11 миллионов рублей с помощью «мертвых душ»

Бюджетные деньги были предназначены для учителей и воспитателей детсадов. Бухгалтеры вносили в реестры зарплаты несуществующих работников. Теперь им вменяют мошенничество в особо крупном в составе организованной группы.

Об этом сообщают на сайте прокуратуры Красноярского края.

Пятеро бухгалтеров муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия управления образования г. Енисейска», муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия управления образования г. Енисейска» похитили деньги из фонда оплаты труда образовательных учреждению г. Енисейска.

Они вносили в реестры зарплаты «мертвые души» — данные лиц, которые в школах и детсадах на самом деле не работали. А после перечисляли деньги на личные счета (свои и родственников). Всего похитили 11 миллионов рублей.

Местная прокуратура утвердила обвинительное заключение по ч. 3 и 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном, совершенное организованной группой) и отправила материалы в суд.