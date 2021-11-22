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Банкиры рекомендуют вкладываться в промышленные металлы в 2022 году

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Рубрика Инвестиции
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Швейцарский банк Lombard Odier рекомендует инвестировать в промышленные металлы, в компании из Европы и в недооцененные компании в следующем году.

Об инвестициях рассказали главный экономист банка Сами Чаар и глава инвестиционного подразделения банка Стефан Монье.

В соледующем году мировая экономика продолжит восстанавливаться, но гораздо медленнее.

«Пик кризиса позади, но и пик восстановления – тоже. Все возвращается к трендам доковидной эпохи», – сообщил Сами Чаар.

Среди рисков для ее восстановления — устойчивость вируса к вакцинам, новые волны пандемии, высокая инфляция.

Лидером по восстановлению, скорее всего, будет Китай - его экономике прочат 5% рост. В Америке рост будет 4,6%, а в Европе — 4,5%.

Экономисты также предполагают, что для рынка капиталов следующий год будет тяжелее, чем этот.

«По этой причине мы советуем своим клиентам увеличивать позиции в кэше и выходить из высококачественных облигаций», – заметил Стефан Монье.

Банкиры рекомендуют продолжать инвестировать в рынки акций и продолжать конструктивно относиться к рискованным активам.

Предпочтение лучше отдавать недооцененным компаниям и компаниям из Европы. Также выгодными могут стать вложения в промышленные металлы.

По прогнозам Lombard Odier, в начале 2022 года доллар немного укрепится по отношению к евро. А цены на золото пойдут вниз и достигнут отметки примерно в $1,6 тыс. за унцию.

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