Самозанятые могут работать и из-за границы

Самлзанятые должны соблюдать два условия: россиянин или иностранец из ЕАЭС и регион оказания услуг. Налоговики сказали, что по факту можно оказывать услуги и из-за границы и применять НПД можно.
УФНС по г. Москве в письме от 11.10.2021 № 20-21/152119@ отметило, что сейчас в законодательстве указано два условия для плательщиков НПД:
- Человек может зарегистрироваться как самозанятый, если он россиянин или иностранец из ЕАЭС.
- Место ведения деятельности — Россия.
Место ведение деятельности определяется или как место регистрации самозанятого, или как место нахождения заказчика.
В законодательстве не сказано, как определяется место ведения деятельности у самозанятого, который работает удаленно.
До внесения изменений удаленным самозанятым, работающий из-за границы, уплачивать НПД можно. При условии, что местом ведения деятельности будет признаваться место нахождения заказчика.