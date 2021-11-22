Самозанятые могут работать и из-за границы

Самлзанятые должны соблюдать два условия: россиянин или иностранец из ЕАЭС и регион оказания услуг. Налоговики сказали, что по факту можно оказывать услуги и из-за границы и применять НПД можно.

Суть вопроса: самозанятый зарегистрирован в России, но постоянно проживает за границей. Заказчики — из России. Можно ли так работать?

УФНС по г. Москве в письме от 11.10.2021 № 20-21/152119@ отметило, что сейчас в законодательстве указано два условия для плательщиков НПД:

Человек может зарегистрироваться как самозанятый, если он россиянин или иностранец из ЕАЭС. Место ведения деятельности — Россия.

Место ведение деятельности определяется или как место регистрации самозанятого, или как место нахождения заказчика.

В законодательстве не сказано, как определяется место ведения деятельности у самозанятого, который работает удаленно.