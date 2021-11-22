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Обязательные QR-коды по всей стране могут так и не ввести?

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Рубрика Общество. Люди. События
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Законопроекты об обязательных QR-кодах в общественных местах, поездах и самолетах решили пока не принимать. Вместо этого в Госдуме решили разослать их по регионам и ждет по ним отзывов до 14 декабря.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что для такой сложной темы нужна общественная дискуссия, Единороссы хотят проекты тщательно изучить и доработать при необходимости. В КПРФ и СР заявили, что будут голосовать против законопроектов, а в ЛДПР хотят определиться после того, что скажут в регионах и из собственного анализа ситуации. Партия «Новые люди» также решила пока изучить проекты и проконсультироваться с экспертами.

15 ноября на Совете Думы решили разослать законопроекты по регионам, в госструктуры и в заинтересованные общественные организации. Отзывы от них ждут до 14 декабря включительно.

«У законодателей, органов исполнительной власти, представителей общественности и бизнеса, экспертов будет возможность их внимательно изучить, высказать свои замечания и предложения», — написал в своем Telegram-канале Вячеслав Володин.

Эксперты же считают, что повременить со столь непопулярной мерой в Думе решили из-за того, что электорат будет однозначно против. Скорее всего, власти пойдут по пути убеждения.

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