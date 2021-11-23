Работникам с родственниками-инвалидами разрешили брать отпуск без содержания. Принят закон

У работников, ухаживающих за инвалидом 1 группы, появилась новая трудовая льгота — право дополнительный ежегодный отпуск до 14 дней.

Правда, отпуск этот — без содержания. И гарантированно получить его можно, только если работодатель такую льготу предусмотрел в колдоговоре.

Принят Федеральный закон № 373-ФЗ от 19.11.2021 с поправками в статью 263 ТК.

По этой статье работодатель может установить в коллективном договоре дополнительный отпуск без содержания до 14 дней в году для следующих категорий:

работники, имеющие двух или более детей в возрасте до 14 лет;

работники, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;

одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет;

отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет без матери.

Теперь в этот список внесли еще работников, осуществляющих уход за членом семьи или иным родственником, инвалидом 1 группы.

Напомним, что по статье 128 ТК любой работник может оформить отпуск без содержания на любой срок по договоренности с работодателем.

Если работодатель возражает против того, чтобы сотрудники пропускали работу, то льгота по статье 263 ТК тоже будет неприменима, если она не прописана в колдоговоре.