Сотрудников с детьми теперь нельзя заставлять работать по ночам и сверхурочно

Расширили перечень случаев, когда для работы в ночь, сверхурочной работы и направления в командировку нужно письменное согласие работника.
Опубликован закон с поправками в несколько статей ТК.
Инвалидов теперь нельзя отправлять в командировку без их письменного согласия.
По ночным сменам поправки такие:
Кто раньше мог работать в ночь только со своего письменного согласия
Кто сейчас может работать в ночь только со своего письменного согласия
беременные женщины
Беременные женщины
женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет
женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет
инвалиды
инвалиды
работники, имеющие детей-инвалидов
работники, имеющие детей-инвалидов
работники, осуществляющие уход за больными членами их семей
работники, осуществляющие уход за больными членами их семей
матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет
матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 14 лет
опекуны детей указанного возраста
опекуны детей указанного возраста
родитель, имеющий ребенка в возрасте до 14 лет в случае, если другой родитель работает вахтовым методом
работники, имеющие трех и более детей до 18 лет в период до достижения младшим из детей возраста 14 лет
По сверхурочной работе поправки такие:
Кто раньше мог работать сверхурочно только со своего письменного согласия
Кто сейчас может работать сверхурочно только со своего письменного согласия
женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет
женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет
инвалиды
инвалиды
матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 14 лет
опекуны детей указанного возраста
родитель, имеющий ребенка в возрасте до 14 лет в случае, если другой родитель работает вахтовым методом
работники, имеющие трех и более детей до 18 лет в период до достижения младшим из детей возраста 14 лет