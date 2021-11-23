Сотрудников с детьми теперь нельзя заставлять работать по ночам и сверхурочно

Расширили перечень случаев, когда для работы в ночь, сверхурочной работы и направления в командировку нужно письменное согласие работника.

Опубликован закон с поправками в несколько статей ТК.

Инвалидов теперь нельзя отправлять в командировку без их письменного согласия.

По ночным сменам поправки такие:

Кто раньше мог работать в ночь только со своего письменного согласия Кто сейчас может работать в ночь только со своего письменного согласия беременные женщины Беременные женщины женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет инвалиды инвалиды работники, имеющие детей-инвалидов работники, имеющие детей-инвалидов работники, осуществляющие уход за больными членами их семей работники, осуществляющие уход за больными членами их семей матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 14 лет опекуны детей указанного возраста опекуны детей указанного возраста родитель, имеющий ребенка в возрасте до 14 лет в случае, если другой родитель работает вахтовым методом работники, имеющие трех и более детей до 18 лет в период до достижения младшим из детей возраста 14 лет

По сверхурочной работе поправки такие: