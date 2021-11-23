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С 2022 года в Московской области увеличится стоимость патентов для ИП

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Рубрика ПСН
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Налог по ПСН для подмосковного бизнеса вырастет, но не так сильно, как в Москве.

Депутаты Мособлдумы одобрили поправки в региональный закон о патентной системе налогообложения.

В пояснительной записке говорится, что в 2022 году на 5,7 % увеличиваются фиксированные взносы ИП. Налог при ПСН можно уменьшить на взносы.

В итоге из-за роста взносов налог будет меньше, и муниципальные бюджеты недополучат денег. Чтобы не допустить такого проседания, депутаты решили повысить налог по ПСН.

Увеличивается потенциально возможный к получению доход (ПВГД) в следующих случаях:

  • для ИП без наемных работников;
  • за первый объект (единицу) автотранспортных средств, судов водного транспорта, стационарной или нестационарной торговой сети, общепита;
  • при сдаче в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, земельных участков.

Например, для парикмахеров ПВГД на 2022 год установлен в размере 952 950 руб. для ИП без работников и 45 000 руб. с человека для ИП с работниками.

В 2021 году эти показатели были 914 000 руб. и 45 000 руб.

Для ТР-грузоперевозчиков без работников ПВГД вырос с 954 000 руб. до 992 950 руб.

Повышение не очень большое.

А вот в Москве решили повысить налог сразу вдвое.

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