С 2022 года в Московской области увеличится стоимость патентов для ИП

Налог по ПСН для подмосковного бизнеса вырастет, но не так сильно, как в Москве.

Депутаты Мособлдумы одобрили поправки в региональный закон о патентной системе налогообложения.

В пояснительной записке говорится, что в 2022 году на 5,7 % увеличиваются фиксированные взносы ИП. Налог при ПСН можно уменьшить на взносы.

В итоге из-за роста взносов налог будет меньше, и муниципальные бюджеты недополучат денег. Чтобы не допустить такого проседания, депутаты решили повысить налог по ПСН.

Увеличивается потенциально возможный к получению доход (ПВГД) в следующих случаях:

для ИП без наемных работников;

за первый объект (единицу) автотранспортных средств, судов водного транспорта, стационарной или нестационарной торговой сети, общепита;

при сдаче в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, земельных участков.

Например, для парикмахеров ПВГД на 2022 год установлен в размере 952 950 руб. для ИП без работников и 45 000 руб. с человека для ИП с работниками. В 2021 году эти показатели были 914 000 руб. и 45 000 руб.

Для ТР-грузоперевозчиков без работников ПВГД вырос с 954 000 руб. до 992 950 руб.

Повышение не очень большое.

А вот в Москве решили повысить налог сразу вдвое.