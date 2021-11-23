🔥 От воды и огня до затонувшего корабля: как терялись документы в банкротстве

Когда над директором компании-банкрота маячит субсидиарка, документы о сделках имеют свойство уничтожаться. Юристы и бухгалтеры рассказали о самых экзотических способах, как это происходило.

Рассказал наш подписчик.

«Тут юристы делятся „горем“ в части пропажи документов. Безусловно, есть экзотические случаи, но мы же с вами понимаем, что жизнь гораздо красочнее и интереснее».

И заодно приводит подборку случаев от юристов, когда документы неожиданно «терялись»:

документы сожрали мыши на складе;

самолет с документами аварийно сел в тайге, пилот их сжег, чтобы согреться;

документы везли на вертолете, над рекой они вывалились и утонули;

автомобиль ночью вскрыли, унесли магнитолу и коробки с документами;

часть документов сгорела при пожаре, часть — залила противопожарная система;

корабль с документами утонул.

В комментариях подписчики рассказывают о своих случаях такой «утраты». Вот случай 2005 года, когда директор вез документы в налоговую для выездной проверки:

«Приезжает с пустыми руками и объясняет, что я его так торопила, из-за чего он коробки забыл на остановке и их украли».

А вот пишет аудитор:

«Где-то в конце 90-х, начале 2000-х. Приезжает клиент (у меня аудиторская фирма), просит провести полный аудит его фирмы, но на территории моей фирмы. Я нехотя соглашаюсь. Он требует, чтобы запрос содержал как можно более подробное описание документов для проверки. Договорились. Везёт, причём требует, чтоб я в означенное время его ждала в офисе. Жду. Его нет. Час, два — нет!!! Звонит и говорит: „У меня машину со всеми документами угнали! Я в полиции!“».

И еще один случай:

«2009 год. По запросу из архива везли документы, кажется, в СК. Нанятый по договору ИП остановился у магазинчика — вышел что-то прикупить. Возвратился — машины нет. И документов тоже. Через какое-то время получили от доблестной милиции бумагу о том, что авто обнаружено. А вот документы — исчезли бесследно».

Как правило, такое в банкротстве пытаются сотворить. Однако не стоит забывать, что руководитель обязан предоставить арбитражному управляющему все документы, что тот затребует.

А если они были утрачены, «под воздействием водной или огненной стихии», либо при более экзотических обстоятельствах — руководитель обязан приложить все возможные усилия, чтобы их восстановить.