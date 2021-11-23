Стоит ли инвестировать в госкомпании?

Инвесторы часто отдают предпочтение госкомпаниям, ведь само ее название подразумевает то, что большая часть акций этой компании принадлежит государству. А это значит, что оно поможет, если у компании будут проблемы.
Например, государство выступает гарантом по банковским кредитам такой компании, и готово взять на себя часть обязательств, если она сама этого сделать не сможет.
Вот в какие компании с госучастием рекомендует вкладываться журнал «Открытие Инвестиции»
- «Газпром», обещают 11,5–12,5% доходности (от 41 до 43 руб. за акцию).
- «Татнефть», 11–15% (60-80 руб. за акцию).
- «Роснефть», 8–10% (от 52,3 до 61,9 руб. на акцию).
- «Лукойл», более 12% (более 800 руб. за акцию).
- «ВТБ», 12,3% (0,0065 руб. на акцию).
- «АЛРОСА», 11,45% (около 15 руб. за акцию).
- «ММК», 18,46% (около 12 руб. на акцию).
- «НЛМК», 19,66% (44,23 руб. за акцию).
- «Северсталь», 19,45% (321 руб. на акцию).
- «Мечел-ап», 15% (около 46 руб. на привилегированную акцию).