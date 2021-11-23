Стоит ли инвестировать в госкомпании?

Инвесторы часто отдают предпочтение госкомпаниям, ведь само ее название подразумевает то, что большая часть акций этой компании принадлежит государству. А это значит, что оно поможет, если у компании будут проблемы.

Например, государство выступает гарантом по банковским кредитам такой компании, и готово взять на себя часть обязательств, если она сама этого сделать не сможет.

Вот в какие компании с госучастием рекомендует вкладываться журнал «Открытие Инвестиции»