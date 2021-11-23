Эксперт рассказал, что позволит побороть теневую занятость и зарплаты в конвертах

Справиться с теневой занятостью поможет достаточный уровень господдержки бизнеса — специальные налоговые режимы, льготные кредиты. А если этого не делать — бизнес так и останется в тени, считает эксперт.

На «Клерке» сегодня писали про идею Минтруда о черном списке для работодателей с неофициальными трудовыми отношениями и зарплатами в конвертах.

Прокомментировал Руслан Нигматулин, депутат горсовета Набережных Челнов от Партии Роста, генеральный директор группы компаний «Далини»

«Что бы не делало государство, в итоге должна сложиться такая система, при которой предпринимателям будет просто не выгодно находиться в тени и платить серые зарплаты своим сотрудникам. Прежде всего, здесь стоит говорить о снижении налоговой нагрузки и разработке специальных налоговых режимов для предприятий из самых пострадавших отраслей экономики. Подобная практика уже была внедрена для рестораторов. Ее нужно продолжать.

Весь парадокс ситуации в том, что, снижая налоги для МСП, по итогу года бюджет получает больше финансовых вливаний. И происходит это как раз из-за того, что предприятия получают стимул к обелению, а плательщиков становится в разы больше».

Также эксперт высказался, что хорошим толчком для обеления бизнеса послужит льготное кредитование. И как вариант, если кредиты по программе «ФОТ 3.0» невозвратными.

А если ничего не делать, то и обеления бизнеса, по его мнению, не будет.