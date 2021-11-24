Отпуск на нерабочие дни в октябре-ноябре не продлевается

Кадровику не надо продлевать отпуск сотруднику, если он выпал на нерабочие дни в октябре-ноябре 2021 года. Такой ответ дал Роструд.
Суть вопроса: сотрудник находился в отпуске, когда Владимир Путин объявил о нерабочих днях.
Надо ли работнику продлевать отпуск?
Роструд ответил, что нерабочие дни не относятся к праздничным нерабочим. Поэтому продлевать отпуск на эти дни не надо.
Исключение — 4 ноября. Это официально нерабочий праздничный день.
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