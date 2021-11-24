Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Отпуск на нерабочие дни в октябре-ноябре не продлевается

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Кадры
Версия для печати

Кадровику не надо продлевать отпуск сотруднику, если он выпал на нерабочие дни в октябре-ноябре 2021 года. Такой ответ дал Роструд.

Суть вопроса: сотрудник находился в отпуске, когда Владимир Путин объявил о нерабочих днях.

Надо ли работнику продлевать отпуск?

Роструд ответил, что нерабочие дни не относятся к праздничным нерабочим. Поэтому продлевать отпуск на эти дни не надо.

Исключение — 4 ноября. Это официально нерабочий праздничный день.

«Клерк» можно не только читать, но и смотреть — классные бухгалтерские новости на нашем ютуб-канале.

Подборка полезных мероприятий

Разместить