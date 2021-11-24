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Сколько сэкономит ваша компания при переходе на ЭДО? Считаем в онлайн-калькуляторе

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Рубрика ЭДО
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На сайте ФНС появился онлайн-калькулятор  экономии при переходе на электронный документооборот. Пока он работает в тестовом режиме.

Для того чтобы посчитать, сколько сэкономит ваша компания, надо заполнить основные поля:

  • количество документов (входящий, исходящих и внутренних);
  • количество договоров и допсоглашений по продажам и покупкам;
  • количество документов, которые планируется перевести на ЭДО;
  • в течение какого времени компания полностью перейдет на электронный документооборот;
  • суммы входящего НДС;
  • количество счетов-фактур, которые приходят после сдачи декларации;
  • годовой рост компании.
Заполнять можно не все поля. Все равно расчет будет произведен.

Мы попробовали произвести расчет для маленькой компании на УСН и организации на ОСНО.

Пример № 1. Микробизнес на УСН.

Количество документов в год: исходящих — 700, входящих — 500, внутренних — 50. Количество договоров и допсоглашений — 80 и 40.

Перейти на ЭДО уже готовы 50% контрагентов. Полный переход — примерно через 3 года.

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В итоги компания сэкономит на бумажных документах в первый год — 75 тыс. рублей.

А на третий год после перехода на ЭДО — 243 тысячи рублей.

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Пример № 2. Компания на ОСН

Количество документов в год: исходящих — 10 000, входящих — 8 000, внутренних — 500. Количество договоров и допсоглашений — 300 и 250.

Перейти на ЭДО уже готовы 70% контрагентов. Полный переход — примерно через 3 года.

Входящий НДС — 100 000, количество фактур, которые приходят позднее сдачи декларации — 100, рост компании — 30%.

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Второй расчет получился более подробным.

Компания за первый год сэкономит около 2 млн рублей на бумажных документах и 500 тыс. рублей — на трудозатратах. Кроме этого выгода от ускоренного возврата НДС — 177 тыс. рублей.

А через три года показатели намного выше. Общая экономия на затратах около 7 млн рублей.

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Друзья, а вы уже пользовались этим онлайн-калькулятором? И какая у вас экономия от перехода на ЭДО?

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