Банкротам станет труднее переписывать недвижимость на детей

Верховный суд разрешил финансовым управляющим получать сведения о недвижимости, которая находится в собственности у детей банкрота.

Финансовый управляющий запросил сведения о недвижимом имуществе жены и детей банкрота. Суды в трех инстанциях ему отказали, разрешив предоставить сведения только об имуществе жены.

Суды свою позицию обосновали тем, что законодательством не предусмотрен режим совместной собственности с детьми. А сведения об имуществе детей не относится к сведениям об имуществе должника. Управляющий же хотел получить эти сведения, чтобы понять, мог ли должник таким образом спрятать имущество от взыскания, переписав его на родственников. Суды ему указали, что проверить это можно, посмотрев выписки по банковскому счету.

По мнению ВС, суды не учли важный момент — финансовый управляющий вправе запрашивать любые сведения, которые ему необходимы для процедуры банкротства. Должник вполне может оформить имущество на третьих лиц, с которыми у него есть доверительные отношения. В данном случае - на детей.

Тем более, у несовершеннолетних детей нет своих источников дохода, чтобы делать столь дорогие покупки. Совершеннолетние, пока сами не работают, также находятся в финансовой зависимости от родителей.

В итоге, ВС отправил дело в первую инстанцию на повторное рассмотрение.

Определение № 307-ЭС19-23103 (2) по делу А56-6326/2018 можно скачать во вложении.