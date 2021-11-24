Какой ОКЗ ставить в СЗВ-ТД, если подходящего по трудовой функции нет

У каждой трудовой функции должен быть свой код. Если же для конкретной функции его нет — выбираем тот, который подходит больше всего.

Такой ответ дал Минтруд в письме № 14-3/В-1050.

Код выбирается по Классификатору. Если, например, работник занимается несколькими видами деятельности — то выбираем по основному направлению или по производственной функции.

При условии, что какая-то трудовая функция сотрудника требует определенной подготовки или более высокой квалификации — то ставим этот код ОКЗ.

Если же в ОКЗ нет подходящего ни под одну трудовую обязанность работника кода, то ставим самый близкий по значению.

Минтруд уточнил, что в ближайшее время не планируется изменять коды в Классификаторе.

Код ОКЗ надо заполнять в СЗВ-ТД с июля 2021 года.