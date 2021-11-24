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Обязан ли работодатель компенсировать по заявлению дополнительный отпуск деньгами?

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Выплата компенсации за неиспользованные дни отпуска обязательна только при увольнении. В остальных случаях — по договоренности между начальником и сотрудником, отвечает Роструд.

А вот заменить компенсацией стандартный отпуск в 28 дней вообще нельзя. Исключение — работник не отгулял отпуск и увольняется.

Работодатель может отказать в выплате компенсации за дополнительные дни отпуска. Так как он не обязан этого делать по ТК.

Тем более, если сотрудник написал заявление на замену допотпуска денежной компенсацией, хотя полностью год не отработал.

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