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Кадровикам придется менять всю работу из-за ЭДО. Поможет бесплатный вебинар

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Рубрика Кадры
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С 22 ноября появился ЭДО в кадрах. Это удобно, с одной стороны — меньше бумаги хранить. С другой — кадровикам придется перестраивать работу отдела, которая могла не меняться годами. Как решить вопрос с минимальными проблемами?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Переход на кадровый ЭДО в 2022 году: какие могут быть подводные камни». Он пройдет 2 декабря, начало в 10:00 по Мск.

Самое важное, что рассмотрим на вебинаре:

  • как кадровикам изменить устоявшиеся алгоритмы работы и как с нуля выстроить работу кадрового отдела в цифре;
  • что ждёт кадровиков после официального закрепления в ТК норм об электронном документообороте;
  • кадровый ЭДО на практике: как выбрать систему и оптимизировать с ее помощью кадровые процессы.

Спикеры:

  • Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
  • Дина Бахарева, эксперт по цифровой трансформации отдела кадров, руководитель продукта АТАЧ.

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