Самозанятые жалуются, что им нельзя перепродавать товары

Основные проблемы самозанятых связаны с тем, что они не могут перепродавать товары, получить лицензию и кредит. Многие еще жалуются на лимит доходов.

Такие результаты показало совместно исследование маркетплейсов.

63% опрошенных самозанятых сказали, что они хотят заниматься той деятельностью, которая им запрещена: перепродажей товаров;

продажей товаров собственного производства, которые надо маркировать или сертифицировать, например, одежду;

лицензируемой и другой деятельностью, например, банковской.

Также опрошенные самозанятые отметили, что не могут оформить кредит или принимать деньги по бесконтактной оплате.

А 71% физлиц на НПД сказали, что властям надо поднять максимальный лимит дохода. Из них:

23% — до 6 млн рублей;

— до 6 млн рублей; 21% — до 3,5 млн рублей;

— до 3,5 млн рублей; 14% — до 4,5 млн. рублей.

Сейчас годовой лимит дохода самозанятого — до 2,4 млн рублей.

Материал по «ТАСС».