Самозанятые жалуются, что им нельзя перепродавать товары

Основные проблемы самозанятых связаны с тем, что они не могут перепродавать товары, получить лицензию и кредит. Многие еще жалуются на лимит доходов.
Такие результаты показало совместно исследование маркетплейсов.
63% опрошенных самозанятых сказали, что они хотят заниматься той деятельностью, которая им запрещена:
- перепродажей товаров;
- продажей товаров собственного производства, которые надо маркировать или сертифицировать, например, одежду;
- лицензируемой и другой деятельностью, например, банковской.
Также опрошенные самозанятые отметили, что не могут оформить кредит или принимать деньги по бесконтактной оплате.
А 71% физлиц на НПД сказали, что властям надо поднять максимальный лимит дохода. Из них:
- 23% — до 6 млн рублей;
- 21% — до 3,5 млн рублей;
- 14% — до 4,5 млн. рублей.
Сейчас годовой лимит дохода самозанятого — до 2,4 млн рублей.
Материал по «ТАСС».