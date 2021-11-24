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Самозанятые жалуются, что им нельзя перепродавать товары

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Рубрика Самозанятые
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Основные проблемы самозанятых связаны с тем, что они не могут перепродавать товары, получить лицензию и кредит. Многие еще жалуются на лимит доходов.

Такие результаты показало совместно исследование маркетплейсов.

63% опрошенных самозанятых сказали, что они хотят заниматься той деятельностью, которая им запрещена:

  • перепродажей товаров;
  • продажей товаров собственного производства, которые надо маркировать или сертифицировать, например, одежду;
  • лицензируемой и другой деятельностью, например, банковской.

Также опрошенные самозанятые отметили, что не могут оформить кредит или принимать деньги по бесконтактной оплате.

А 71% физлиц на НПД сказали, что властям надо поднять максимальный лимит дохода. Из них:

  • 23% — до 6 млн рублей;
  • 21% — до 3,5 млн рублей;
  • 14% — до 4,5 млн. рублей.

Сейчас годовой лимит дохода самозанятого — до 2,4 млн рублей.

Материал по «ТАСС».

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