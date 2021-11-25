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Налоговики отказываются возвращать переплату по взносам. И требуют уточненки

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Рубрика Индивидуальный предприниматель
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Для возврата переплаты по пенсионным взносам надо подать только заявление. Уточненки сдавать не стоит, лучше написать жалобу. Это касается ИП на доходно-расходной УСН, который уплатил 1% взносов в ПФР с базы «доходы».

Но все зависит от мнения самого ИП. И готов ли он судиться с налоговиками.

Подписчик «Клерк.Консультации» спросил у экспертов, как ему быть:

«ИП платил 1% страховых взносов с базы „доходы“. После письма ВС написал ходатайство о перерасчете на базу „доходы минус расходы“ за 2018/19 годы.

Сумма переплаты появилась в карточке расчетов с бюджетом в 2021 году. Написали заявление на возврат — пришел отказ: нет уточненных деклараций за 18/19 годы. Написала ответ, что включаю во внереализационные доходы этого года. На письмо —  молчание. Исполнитель утверждает, что „излишне уплаченная сумма не может являться доходом“.

Время поджимает, в 2022 году переплату за 2018 вернуть не получится. Как быть?».

Ответила эксперт «Клерка» Надежда Камышева:

«Официальной позиции по этому вопросу нет. Все советы на тему включения возвращенной переплаты в доход текущего года базируются на Постановлении ВАС от 17.01.2012 № 10077/11 и письме Минфина от 23.01.2014 № 03-03-10/2274 1. Они касаются налога на прибыль, но вполне применимы и для УСН.

ИП уплатил лишние взносы не по своей воле, так как действовал согласно разъяснениям Минфина и той же ФНС. Поэтому статьи 54 и 81 НК, в которых речь идет именно об ошибках, применять в таких случаях нельзя, ИП не допускал ошибок».

Кроме этого эксперт отметила, что налоговики не могут отказать в возврате переплаты из-за того, что не уточненки. Так как в НК не такого условия для возврата.

Надежда Камышева посоветовала написать жалобу. Текст жалобы примерно такой:

«Налоговая служба сделала перерасчет страховых взносов за 2018-2019 год в связи с тем, что изменилась позиция контролирующих органов по расчету взносов в размере 1% с доходов, свыше 300 тыс. рублей при УСН 15%. В результате образовалась переплата взносов.

В 2018-2019 годах в расходы по налогу включалась полная сумма взносов, рассчитанная по прежние правилам — без учета расходов ИП. ИП хочет вернуть переплату по взносам, но инспекция №... отказывает в возврате, требуя предоставить уточненные декларации за 2018 и 2019 год.

По моему мнению, у меня нет обязанности подавать уточненные декларации за указанные годы, потому что никаких ошибок я не совершал. Подача уточненных деклараций потребует не только доплаты налогов, но и пеней, что является несправедливым. Я ведь действовал согласно разъяснениям контролирующих органов того периода.

Переплату взносов, возвращенную мне на счет, я планировал включить в доходы того периода, когда был бы произведен возврат, опираясь на письмо Минфина от 23.01.2014 № 03-03-10/2274.

Прошу пояснить, каким образом учесть возникшую переплату в налоговом учете ИП — в прошлые периоды, путем подачи уточненных деклараций или включением в доходы в период из возврата».

А сдача уточненки, как просят налоговики, для ИП обернется камеральной проверкой и начислением пеней. Ведь налог за 2018 год придется доплачивать.

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