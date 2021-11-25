При закупках по 223-ФЗ тоже надо проявлять должную осмотрительность

При заключении гражданско-правовых договоров компания должна проявлять должную осмотрительность. Даже если речь идет о сфере закупок отдельными видами юрлиц.
Цель закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 о закупках юрлиц — это, в том числе:
- развитие добросовестной конкуренции;
- обеспечение гласности и прозрачности закупки;
- предотвращение коррупции и других злоупотреблений.
Нормы 223-ФЗ не ограничивают компанию в том, как ей проверять контрагентов в рамках должной осмотрителтьности.
Об этом сообщает ФНС в письме № БВ-4-7/16200@ от 19.11.2021.
То есть торги торгами, а проверять контрагента все равно надо. Должную осмотрительность надо соблюдать.