Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

При закупках по 223-ФЗ тоже надо проявлять должную осмотрительность

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Проверка контрагентов
Версия для печати

При заключении гражданско-правовых договоров компания должна проявлять должную осмотрительность. Даже если речь идет о сфере закупок отдельными видами юрлиц.

Цель закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 о закупках юрлиц — это, в том числе:

  • развитие добросовестной конкуренции;
  • обеспечение гласности и прозрачности закупки;
  • предотвращение коррупции и других злоупотреблений.
Нормы 223-ФЗ не ограничивают компанию в том, как ей проверять контрагентов в рамках должной осмотрителтьности.

Об этом сообщает ФНС в письме № БВ-4-7/16200@ от 19.11.2021.

То есть торги торгами, а проверять контрагента все равно надо. Должную осмотрительность надо соблюдать.

Подборка полезных мероприятий

Разместить