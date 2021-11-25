Налоговики рассказали, когда ИП может не платить первый платеж по патенту

Индивидуальный предприниматель на ПСН может уменьшить патент к уплате на взносы в размере не более 50%. Причем можно это сделать разово.

Такой ответ дала ФНС в письме от 17.11.2021.

Глава 26.5 НК не устанавливает никаких ограничений по уменьшению патента на сумму уплаченных взносов. Даже если он выдан на срок от шести месяцев до года.

ИП на патенте обязан уплатить налог:

если он выдан на срок менее полугода — в полной сумме в течение действия патента;

в течение действия патента; если он выдан на шесть месяцев или более — 1/3 — в течение 90 дней после получения патента и 2/3 — до окончания действия патента.

И дали пояснения на примерах. Вот одни из них:

ИП получил патент со сроком действия с 01.01.2021 по 31.12.2021 и не использует труд наемных работников. Сумма налога по патенту — 60 тыс. рублей, из которых: — 20 тыс. рублей по первому сроку уплаты 01.04.2021; — 40 тыс. рублей по второму сроку уплаты 31.12.2021. В то же время ИП не уплатил сумму налога по патенту, подлежащую к уплате по первому сроку. При этом 01.05.2021 ИП уплатил страховые взносы в размере 45 тыс. рублей. В этой связи ИП вправе уменьшить сумму налога по патенту по первому сроку уплаты в полном объеме (20 тыс. рублей) и по второму сроку уплаты на оставшуюся сумму уплаченных страховых взносов в размере 25 тыс. рублей (45 тыс. — 20 тыс.).

Налоговики не хотят уменьшать патент на сумму взносов? Пишем жалобу.