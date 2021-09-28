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Налоговики не хотят уменьшать патент на сумму взносов? Поможет жалоба

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Рубрика ПСН
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ИП может уменьшить патент на сумму страховых взносов. Вот только налоговики не всегда торопятся это сделать. А чтобы ИП был посговорчивее — блокируют счет. Лечится все это безобразие жалобой.

Рассказали в «Красном уголке бухгалтера».

«Хочу поделиться случаем, который произошел с ИП по поводу уменьшения патента на страховые взносы. Своевременно оплаченные страховые взносы и оплату патента ИП произвел в срок, далее было заявление по уменьшению патента, но налоговая не соизволила провести уменьшение по патенту на сумму уплаченных страховых взносов.

В итоге — блокировка по счету на сумму страховых не принятых к уменьшению. Звоню в налоговую — предлагают пополнить счёт в банке на сумму подлежащей к удержанию, и пообещали, что когда патент закроется то излишек можно будет вернуть или зачесть.

Я честно в шоке, так как знаю, что вернуть деньги назад от налоговой на расчетный счёт непросто(сталкивалась с этим) и они начислят пени, и это уже они точно возвращать не будут. Планирую написать жалобу в Управление.А какие есть ещё варианты?».

Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть запись вебинара «Снижаем риски доначисления налогов. Маневры налоговиков 2020-2021».

В комментариях спросили, был ли отказ. Автор пишет, что отказа не было. Советуют писать жалобу:

«Пишите жалобу и все сделают. У меня была аналогичная ситуация. Это в том случае, если вам не было отказано».

Автор отвечает, что инспектор на сбой ссылается:

«Отказано не было, инспектор говорит, что это у них там какая то осечка вышла, не получилось зачесть».

На это пишут, что после жалобы обычно все у них работать начинает:

«Врет. Как только получили жалобу по ТКС, сразу сами перезвонили, ну что вы сразу жалобу, надо было подойти, разобраться. Просили отозвать. Отзывать не стала, дозвониться невозможно, ходить к ним не собираюсь. Все быстро нашли и зачли».

Кроме того, советуют жаловаться через налог.ру.

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