В каких профессиях самозанятые зарабатывают больше всего

В пятерку лидеров вошли: продажа дома, продажа квартиры, покупка квартиры, создание корпоративного сайта и установка кондиционеров.

Эксперты сервиса СберУслуги проанализировали услуги, которые оказывают самозанятые исполнители в сервисе и составили рейтинг самых дорогих услуг.

Самые дорогие услуги — в сфере недвижимости. Услуги по продаже дома или продаже квартиры обойдутся клиентам в сумму от 30 000 рублей. В то же время, за помощь в покупке квартиры, самозанятые берут в среднем от 20 000 рублей.

Следом идут услуги по созданию корпоративного сайта, тут исполнители попросят минимум 10 000 рублей.

Топ-5 самых дорогих услуг закрывают услуги по установке кондиционера, в среднем мастера за такую работу берут от 6 000 рублей.

Дальше идет категория «красота и здоровье», здесь самые дорогие услуги — микроблейдинг, татуаж губ и бровей, а также мужской татуаж. Средняя стоимость на эти услуги начинается от 5 000 рублей.

По данным сервиса, услугами самозанятых чаще всего интересуются в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани и Екатеринбурге. По данным последнего исследования Юkassa (сервис компании ЮMoney) и СберУслуги, количество самозанятых за последний год выросло в 2.4 раза, а оборот платежей самозанятых увеличился в 3,9 раза.