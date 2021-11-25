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📖 Зачем нужно идти на комиссию налоговиков и как ее пройти. Бесплатный вебинар уже завтра

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Рубрика Налоговые проверки
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Как бы беседы у налоговиков ни назывались — комиссии по урегулированию задолженностей, комиссии по работе с налогоплательщиками, цель у них одна — убедить подать уточненку по НДС. А как себя там вести, если вызвали?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Налоговые комиссии: топ заповедей для бизнеса». Он пройдет завтра, 26 ноября, в 10:00 по Москве.

Самое важное, что будет на вебинаре:

  • что делать, если вас туда вызвали;
  • как вести себя в ходе такого мероприятия;
  • почему не стоит их игнорировать.

Спикеры:

  • Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.
  • Ксения Орлова, юрист Five Stones Consulting.

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