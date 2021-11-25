📖 Зачем нужно идти на комиссию налоговиков и как ее пройти. Бесплатный вебинар уже завтра

Как бы беседы у налоговиков ни назывались — комиссии по урегулированию задолженностей, комиссии по работе с налогоплательщиками, цель у них одна — убедить подать уточненку по НДС. А как себя там вести, если вызвали?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Налоговые комиссии: топ заповедей для бизнеса». Он пройдет завтра, 26 ноября, в 10:00 по Москве.

Самое важное, что будет на вебинаре:

что делать, если вас туда вызвали;

как вести себя в ходе такого мероприятия;

почему не стоит их игнорировать.

Спикеры:

Екатерина Болдинова , налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.

, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting. Ксения Орлова, юрист Five Stones Consulting.

Запишитесь сейчас, места еще есть.