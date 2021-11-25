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Компании сначала платят транспортный налог, и только потом получают из ИФНС сообщение с начисленной суммой

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Рубрика Транспортный налог
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Не ждите из ИФНС сообщение о транспортном налоге, платите сами по своим расчетам. Как говорится, утром деньги, вечером стулья.

Срок уплаты транспортного налога — 1 марта следующего года. Авансовые платежи надо платить до 30 апреля, 31 июля, 31 октября.

Декларации компании не сдают. Налоговики сами начисляют налог по своим данным.

ИФНС направляет организациям сообщения с суммой начисленного налога через 6 месяцев после истечения срока уплаты, то есть до 2 сентября.

Обязанность компании по уплате налога не связана с получением сообщения из ИФНС с исчисленной суммой налога.

Такой вывод сделан в письме ФНС № БС-2-21/1633@ от 19.11.2021.

Организации должны исчислять сумму налога и сумму авансового платежа по налогу самостоятельно.

В ФНС поступило предложение включить в форму сообщения штрих-код, чтобы по нему было удобно платить налог.

Но такое предложение отклонено. Ведь оплата налога должна быть до того, как поступит сообщение.

Сначала деньги, потом сообщение. А не наоборот.

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